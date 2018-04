Jangan Bercanda Soal Masa Depan Generasi Masyarakat Ekonomi Asia

Opini

Yauma Yulida

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tiga hari menjelang Ujian Nasional. Seorang wanita bertubuh gempal berjalan cepat menuju kelas.

Penuh optimisme khas seorang guru baru yang hendak menyambangi kelas pertamanya. Sejak awal April, ia resmi bertugas di sebuah SMA yang berjarak 2 jam dari perbatasan Kalimantan dan Malaysia. "Good morning, everybody. How are you today?"

Hening, 12 orang siswa menatapnya dengan senyum setengah bingung. Itu bukan keheningan canggung seperti umumnya orang yang kedatangan tamu asing.

Murni kebingungan sebab tak paham apa yang dikatakan dan bagaimana respon yang harus diberikan.

Giliran Ibu Guru yang gelagapan mencari kosa kata tanpa mengecilkan hati para siswa. Ia mahfum mereka tak pernah punya guru Bahasa Inggris asli.

Bahasa Inggris selalu diajar oleh guru mata pelajaran lain, seperti guru Matematika atau Biologi.

Menjadi gawat karena ini pertemuan pertama dan terakhir mereka. Sementara Senin depan, para siswa kelas XII ini sudah harus mengisi soal ujian yang tak lagi sempat mengutarakan sapaan dan akan menanyakan lebih dari sekadar kabar.

Cerita di atas adalah cerminan proses pembelajaran Bahasa Inggris di lapangan yang mungkin, bagi sebagian orang di kota-kota besar, dirasa terlalu mengada-ada. Untuk itu, ada baiknya menganalisa rekapitulasi nilai Ujian Nasional (UN) 2016 yang dimuat di situs Satu Data Indonesia milik Kemendikbud.