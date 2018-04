AMSA Gelar Asean Plus Youth Camp 2018 di Jakarta

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Dalam rangka memeriahkan kegiatan Senior Official Meeting on Youth (SOMY). Serta Apel Kebangsaan dan Kemah Pelajar Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). Asean Muslim Students Associaton (AMSA) sebagai wadah berhimpunnya para pemuda progresif dan kompetitif.

Maka AMSA mencoba memberikan warna berbeda dalam pelaksanaan event International sebagai ajang silaturahim, bertukar ide dan gagasan antar pemuda di dunia itu. Di antaranya akan melaksanakan kegiatan bernama Asean Plus Youth Camp 2018.

Tema yang diusung yakni “Youth Connections For The Worlds Peace and Prosperity”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 1 hingga 4 Mei 2018 di Jakarta. Rencana kegiatan ini disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan, Sarief Saefulloh.

Pelaksana Tugas Presiden AMSA Indonesia, Wawan Nur Rewa menmabahkan bahwa kehadiran Youth Camp ini merupakan bentuk kerja nyata para pemuda di Indonesia. Adanya camp ini tentu pemuda di Indonesia dapat mengembangkan keahliannya.

Terutama lewat persaingan antar negara nantinya. “Sehingga tidak hanya berpatokan pada nasional saja namun dapat juga melihat perkembangan dunia,” ucap Wawan juga melalui rilis Safwan Noor kepada Tribun di Ketapang.