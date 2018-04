Pertempuran Mematikan King Kobra Vs Ular Piton! Hasilnya Diluar Dugaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah pertempuran di dunia hewan sulit dihindari.

Singa bertempur melawan macan atau buaya tidak jarang terjadi.

Pertempuran itu tidak jarang mengakibatkan kematian.

Baca: Terungkap, Aktivitas Ahok di Penjara Bikin Terharu!

Baca: Heboh, Tengah Malam Warga Kubu Raya Ini Tangkap Ular Panjang 2,5 Meter

Di antara sejumlah pertempuran antara hewan itu, pertempuran di antara ular piton dan king kobra merupakan pertempuran paling ganas yang pernah terjadi.

King kobra berhasil mematuk tubuh ular piton dan menggigitnya.

Karena digigit, ular piton melawan dengan membelit tubuh king kobra dan memelintirnya sampai remuk.

Sebagaimana dikutip dari Nature Is Scary, Rabu (18/4/2018), pertarungan sengit ini benar-benar mematikan.

Dampaknya seperti istilah mati satu mati semua.

Dalam pertempuran mematikan ini, kedua hewan ganas itu sama-sama kehilangan nyawanya.

Pertempuran ini hanya menyisakan kedua tubuh ular yang mati.

Ular piton yang berhasil mematikan king kobra yang tubuhnya kalah besar dan kalah panjang itu pun akhirnya mati akibat racun venom yang ditancapkan oleh gigi king kobra yang sangat berbisa. (*)

Do You Have Instagram? follow us: