Luncurkan Redmi Note 5, Bos Xiaomi Indonesia Yakin Produknya Akan Dicintai Konsumen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIAN.CO.ID, PONTIANAK - Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan produk smartphone terbarunya. Adalah Xiaomi Redmi Note 5 yang diperkenalkan kepada publik, Rabu (18/04/2018).

Smartphone terbaru ini, ditelurkan dengan membawa banyak keunggulan. Baik secara desain maupun teknologi yang dibenamkan di dalamnya.

"Its a beautiful full screen product. I believe you wiill love this produk (Ini adalah produk smartphone dengan layar penuh yang sangat indah. Saya yakin Anda sekalian akan mencintai produk ini," ujar Head of Xiaomi South Pacific Region, Xiaomi Indonesia Country Manager, Steven Shi, saat berikan pemaparan tentang Redmi Note 5, dalam agenda tersebut.

Baca: Xiaomi Redmi Note 5 Sukses Rebut Antusias Jelang Peluncurannya di Indonesia

Steven Shi meyakini, smartphone terbaru ini, akan berikan sensasi tersendiri bagi penggunannya. Dengan dimensi 5.99 inch dan full screen, membuat tampilannya akan sangat menarik.

Belum lagi termasuk berbagai teknologi canggih seperti artificial intelligent (AI) yang ditanamkan di dalamnya. Dilengkapi pula dengan teknologi dual kamera, akan berikan sensasi luar biasa kala dijajal baik untuk keperluan fotografi ataupun videografi.