Luncurkan Redmi Note 5, Bos Xiaomi Indonesia Komitmen Perluas Jaringan Penjualan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIAN.CO.ID, PONTIANAK - Xiomi mendobrak persaingan pasar smartphone tanah air beberapa waktu belakangan.

Keberadaannya, menjadi penantang tangguh bagi merek-merek mapan.

Penetrasi pasarpun agaknya akan kian digencarkan Xiaomi di Indonesia. Termasuk dengan memperluas jaringan penjualan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Head of Xiaomi South Pacific Region, Xiaomi Indonesia Country Manager, Steven Shi, dalam event peluncuran dan pengenalan produk terbaru Xiaomi, Redmi Note 5, di Ballroom 2 Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (18/04/2018).

Mengusung teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligent) dan berbagai fitur unggulan macam dual kamera dan sebagainya, Steven Shi pun yakin produk ini akan sukses merebut hati konsumennya di Indonesia.

Hal ini pulalah yang mendorong pihaknya akan memperluas jaringan penjualan tersebut. Jika sebelumnya gerai Xiaomi hanya ada di mall Kepala Gading Jakarta, maka besar kemungkinan nantinya akan ada gerai sejenis di lokasi berbeda.

"So you can find Xiomi product. Every where and every time," pungkasnya.