Klasemen Liga Spanyol - Barca di Ambang Juara, Deportivo Zona Merah

Kedua laga berkesudahan dengan kedudukan imbang.



Di Stadion Baleidos, Barcelona menahan imbang Celta Vigo dengan skor 2-2.

Blaugrana sebenarnya dua kali unggul, namun dua kali pula terkejar tuan rumah.

Keunggulan pertama Barcelona didapat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ke-36, hingga disamakan oleh Castro Otto pada penghujung babak.

Di paruh kedua, tim tamu kembali unggul lewat gol Paco Alcacer, namun kembali disamakan Iago Aspas delapan menit sebelum laga usai.



Tambahan satu poin membuat Barcelona tetap kokoh di puncak klasemen.

Mereka mengumpulkan 83 poin dan unggul 12 angka dari Atletico Madrid.

Di lain pihak, Celta Vigo kini menempati peringkat delapan dengan 44 poin.

Pada satu laga lainnya, pertemuan Deportivo La Coruna vs Sevilla juga berakhir sama kuat.

Berlangsung di Stadion Riazor, kedua tim gagal memecah kebuntuan sehingga skor akhir 0-0.



Hasil tersebut membuat Sevilla tak beranjak dari peringkat tujuh.

Mereka mengumpulkan total 48 poin.

Sementara bagi Deportivo, mereka tetap terpaku di zona degradasi.

Mengumpulkan 27 poin, Deportivo menempati peringkat 18.

Klasemen Sementara Liga Spanyol:



Pos. Klub Main SG Poin 1 Barcelona 33 64 83 2 Atletico Madrid 32 39 71 3 Real Madrid 32 44 67 4 Valencia 32 27 65 5 Real Betis 32 0 52 6 Villarreal 33 5 51 7 Sevilla 33 -11 48 8 Celta Vigo 33 6 44 9 Girona 32 -5 44 10 Getafe CF 32 6 42 11 Real Sociedad 32 5 40 12 Eibar 32 -10 40 13 Ath. Bilbao 32 -3 39 14 Leganes 33 -13 39 15 Alavés 32 -16 38 16 Espanyol 32 -13 36 17 Levante 32 -20 31 18 Deportivo 33 -33 27 19 Las Palmas 32 -42 21 20 Málaga 32 -30 17



