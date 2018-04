Link Nama-nama yang Lolos Seleksi SNMPTN Untan Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bagi Anda calon mahasiswa baru yang telah mendaftarkan dirinya pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), sudah bisa mengetahui hasilnya.

Selasa (17/4/2018) pukul 17.00 WIB, hasil SNMPTN resmi diumumkan.

Baca: Sentil Isu Agama, Fifi Kembali Ungkap Biang Kerok Kekalahan Ahok dan Basuri di Pilkada

Baca: Sang Adik Sebut Kemungkinan Ahok Kembali ke Panggung Politik, Ini Syaratnya!

Baca: 32 Nama Berebut Kursi DPD RI Dapil Kalbar, Ini Analisa Pengamat

Untuk mengetahui hasilnya, bisa mengakses langsung http://pengumuman.snmptn.ac.id/.

Atau bisa juga di http://snmptn.untan.ac.id sebagai opsi pilihan Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.

Bagi kamu yang memilih Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, berikut nama-nama calon mahasiswa yang lolos seleksi SNMPTN;

Klik Link Hasil Seleksi SNMPTN Untan. (*)

Do You Have Instagram? follow us: