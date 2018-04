Dianggap Memalukan Lipsync di Panggung Indonesian Idol, Begini Pengakuan Citra Scholastika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi bersuara unik Citra Scholastika turut memeriahkan acara Grand Final Indonesian Idol yang digelar di Ecopark, Ancol, Jakarta Utara pada Senin (16/4/18) malam.

Tak sendiri, ia tampil bersama para alumni Indonesian Idol lainnya seperti Ihsan Tarore, Rinni Wulandari, Regina Ivanova dan Nowela.

Kehadiran para alumni Indonesian Idol ini tak saja membuat suasana bertambah meriah.

Namun juga mengobati rasa kerinduan para penggemar pada penampilan mereka di atas panggung.

Di acara tersebut, Citra bahkan diberi kesempatan untuk mempromosikan lagu terbarunya yang berjudul You Dont Have to Go.

Seperti yang dilansir TribunStyle.com dari postingan akun Instagram Indonesian Idol pada Selasa (17/4/18) dini hari.

Dalam foto tersebut, Citra tampak kece dalam balutan long blazer warna merah dan long boots warna silver.

Gaya rambutnya juga tak kalah keren dengan poni depan dan dibiarkan tergerai.

Ia tampak asyik bersenandung dan menyapa para penonton di studio.