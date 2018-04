Ademnya Makam Musisi Yon Koeswoyo! Ini Kesaksian Penjaga Makam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Empat bulan sudah musisi lawas Yon Koeswoyo meninggal dunia.

Walau telah tiada, kasih sayang keluarga tentu tidak berhenti.

Hal ini terlihat salah satunya dari makam Yon Koeswoyo di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir yang terlihat sangat terurus.

Hal itu diungkapkan oleh Asep, penjaga makam yang mengurus makam Yon Koeswoyo.

"Sering datang kok keluarga."

Tim Grid.ID menyambangi makam Yon Koeswoyo di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Makam Yon Koeswoyo terlihat sangat rapi dan terurus.



"Minggu lalu baru saja istrinya datang sama anak-anaknya," ungkap Asep.

Asep menambahkan, tidak jarang dirinya menerima uang dari ahli waris Yon Koeswoyo.

Yon Koeswoyo dimakamkan satu liang lahat dengan saudara kandungnya, Tonny Koeswoyo.

Serta bersebelahan dengan makam kedua orangtuanya, yang diberikan ubin berwarna hijau, sejak 2000 silam.

"Iya itu diubinin sih sudah lama, tahun 2000-an lah," tambah Asep.

Sekadar mengingatkan, Yon Koeswoyo meninggal dunia pada 5 Januari 2018 silam, karena sakit. (*)

