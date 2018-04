Zumba Go Cashless Sukses Digelar, Ini Kata Kepala KPw BI Prijono

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Zumba Bersama Pontianak Go Cashless dalam rangka Pembelian BBM jenis Pertalite secara non tunai per 1 April 2018 di Halaman Ayani Megamall, Minggu (15/4/2018).

Zumba Go Cashless digelar dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar serta memberikan berkontribusi yang positif terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Zumba Bersama Pontianak Go Cashless dihadiri langsung PJ Gubernur Kalbar Dody Riyadmaji, PJ Wali Kota Pontianak, Mahmudah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Prijono, Marketing Branch Manager Kalbarteng Pertamina (Persero), Teuku Johan Miftah.