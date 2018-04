Zumba Bersama Go Cashless Sukses Digelar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Zumba Bersama Pontianak Go Cashless dalam rangka Pembelian BBM jenis Pertalite secara non tunai per 1 April 2018 digelar di Halaman Ayani Megamall, Minggu (16/4/2018).

Zumba Go Cashless digelar dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar serta memberikan berkontribusi yang positif terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Zumba Bersama Pontianak Go Cashless dihadiri langsung PJ Gubernur Kalbar Dody Riyadmaji, PJ Wali Kota Pontianak, Mahmudah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Prijono, Marketing Branch Manager Kalbarteng Pertamina (Persero), Teuku Johan Miftah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak dan Pertamina (Persero) Marketing Operation Region telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 16 September 2017 terkait program elektronifikasi pembelian BBM secara non tunai di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di kota Pontianak.

Dukungan nyata dari perbankan di kota Pontianak seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA dan Bank Kalbar serta penyedia jasa telekomunikasi seperti PT Telkomsel dan PT XL Axiata telah juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencapaian kesuksesan program tersebut. Program Pembelian BBM secara non tunai di seluruh Kota Pontianak diterapkan di 21 SPBU.

Pada tahap awal, program elektronifikasi diimplementasikan terhadap transaksi pembelian BBM jenis premium di SPBU di kota Pontianak per tanggal 1 Januari 2018. Pada bulan Maret 2018, transaksi pembelian BBM secara non tunai tersebut tercatat sebesar Rp503,61 juta atau sebesar 19,40 persen dari total penjualan BBM di SPBU di kota Pontianak.

Mempertimbangkan tanggapan yang positif dari masyarakat di Kota Pontianak serta trend penjualan BBM jenis premium secara non tunai yang semakin meningkat maka program pembelian BBM secara non tunai di kota Pontianak diperluas tidak hanya terbatas terhadap BBM jenis premium namun juga terhadap BBM jenis pertalite bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang secara efektif berlaku sejak 1 April 2018.

Pembelian BBM jenis premium dan pertalite secara non tunai di SPBU di kota Pontianak menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti uang elektronik, kartu ATM/ Debet dan kartu kredit.

Untuk terus mendorong masyarakat menggunakan transaksi non tunai di SPBU, sosialisasi dan edukasi secara intensif terus dilakukan.

"Pada hari Minggu, 15 April 2018 dilakukan kegiatan Zumba Bersama Pontianak GO Cashless di halaman parkir Ayani Megamal Pontianak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut dikemas dalam bentuk kegiatan senam Zumba Bersama dengan harapan gaung dan semangat GO Cashless dirasakan oleh masyarakat kota Pontianak," ujarnya.