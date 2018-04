Pacu Transaksi NonTunai, Pertamina Akan Beri Reward Bagi SPBU

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasca menerapan pembelian BBM dengan non tunai di 21 SPBU di Kota Pontianak angka realisasi pembelian dengan non tunai meningkat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia mencatat Januari 2017 pembelian BBM secara non tunai hanya sebesar Rp181,369,172 atau sebesar 17,1 persen dari total penjualan BBM di SPBU di Kota Pontianak.

Pada Februari 2018 angka penjualan non tunai meningkat menjadi 19,9 persen atau senilai Rp443,827,108. Angka ini sempat mengalami penurunan pada Maret 2018 dimana persentasenya menurun diangka 19,4 persen atau senilai Rp503,609,532 dan meningkat signifikan pada pada April. Dimana tercatat hingga 4 April pembelian BBM non tunai mencapai Rp1,097,271,448 atau sebesar 42,2 persen.

Marketing Branch Manager Pertamina Kalbarteng, Teuku Johan Miftah mengatakan transaksi pembelian BBM di SPBU yang ada di Pontianak tercatat dengan seluruh pembayaran yang ada.

Sejak diterapkanya pembayaran non tunai untuk dua jenis BBM di di 21 SPBU yang ada di Pontianak peningkatannya sangat signifikan.

"Pada tahap awal di setiap pembelian premium pada 1 Januari 2018 hingga akhir bulan tersebut transaksinya sudah mencapai 20 persen. Seiring waktu tren pembayaran non tunai di setiap pembelian terus meningkat. Per 1 April 2018 diwajibkan lagi bagi kendaraan roda empat untuk pembelian BBM pertalite, tren transaksi non tunai semakin meningkat," ujarnya saat Zumba Bersama Pontianak Go Cashaless di Halaman Ayani Megamal Pontianak, Minggu (16/4/2018).

Johan mengatakan target Pertamina, sebelum semester dua tahun ini pihaknya akan mewajibkan jenis partamax dan solar untuk dibeli non tunai. Terkait kendala operator di SPBU dalam penerapan dan pelayanan di lapangan pihaknya akan terus memaksimalkan dengan terus memperbaikinya.

"Kita yang dibantu juga oleh pihak perbankan akan menyempurnakan dan mengatasi permasalahan yang ada. Kita terus mendorong manajemen SPBU di Pontianak untuk disiplin menerapkan aturan yang sudah ada. Kita dari Pertamina juga akan memberikan penghargaan bagi SPBU yang luar biasa dalam penerapan transaksi non tunai di SPBU masing-masing," ungkapnya.

Pertamina kata Johan mengapresiasi KPw BI Kalbar yang telah masif dan terus mensosialisasikan penerapan non tunai. "Kita mengapresiasi BI, senam zumba bersama Pontianak go cashless yang digelar tentu kami support dalam rangka terus mensosialisasikan gerakan non tunai. Harapan kita apa yang direncanakan maksimal hasilnya," harapnya.