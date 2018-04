Nafa Urbach Nyanyi Lagu Jawa, Makhluk Gaib Sampai Datang, Bikin Merinding!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah menjadi janda, penampilan Nafa Urbach semakin cetar dan tampak awet muda.

Tubuhnya pun seksi dan berisi.

Baca: 5 Fakta Bikin Melongo Tentang Nafa Urbach, Dari 2 Kali Pindah Agama Sampai Dilamar Hotman Paris

Wajar saja banyak yang menyangkutpautkan wanita ini dengan sejumlah pria.

Usianya tak lagi muda tapi wajahnya kini malah mirip artis usia 20-an tahun.

(Wartakota)

Nafa Urbach terlibat dalam pembuatan film horor berjudul Kembang Kantil.

Dalam film itu, Nafa diminta untuk melakukan ritual memanggil setan dengan mengucapkan tembang dalam bahasa Jawa.

"Pas aku nembang Jawa aku itu take pertama biasa saja, take kedua biasa saja, dan take ketiga kan ada (crew) di atas tuh bilang 'Naf sudah merinding, leher gue merinding," tutur Nafa Urbach saat menceritakan pengalaman saat ia syuting film di Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Nafa Urbach mengaku dapat merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya.

"Terus take ketiga aku tahu dia datang. Waktu take keempat aku tahu atmosfirnya sudah berubah," ujarnya.