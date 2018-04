Kritik Lembaga Hukum Indonesia, Hotman Paris Sarankan Ini ke Jokowi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengkritik Lembaga-lembaga Hukum Indonesia yang menurutnya kurang efektif kinerjanya.

Kritik itu disampaikan lewat unggahan video di Instagramnya, Hotman mengatakan dirinya telah bertemu ratusan masyarakat pencari keadilan dalam acara Kopi Johny.

Setelah berlangsung selama tiga bulan, Hotman menganggap lembaga hukum negara kurang efektif memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

"Saya baru sadar betapa negara ini habiskan uang untuk lembaga-lembaga yang harusnya bertanggung jawab terhadap hukum, tapi kurang menghasilkan," kata Hotman dalam video unggahannya, Minggu (15/4/2018).

"Kita punya Kementerian Hukum, kita punya Badan Pembinaan Hukum Nasional, kita punya Kanwil di seluruh Indonesia, Kehakiman. Kita punya komisi tiga, KPAI, Kementrian Perlindungan Wanita, kita punya banyak lembaga yang dibiayai oleh negara. Tapi hasinya sangat minim," kata Hotman.

Karena hal tersebut, Hotman menyarankan agar Jokowi memilih orang yang benar ahli dalam hukum praktik dan bukan politisi.

"Pak Presiden, you need someone yang bukan dari politisi, you need someone yang benar-benar ahli hukum praktik," lanjutnya.

"It doesn't mean I want it.. I dont want that because im so successful as a lawyer," katanya.

"Uang negara banyak habis bayar gaji dan kemewahan mereka tapi perlindungan hukum amat minim kpd rakyat bawah," tulis Hotman dalam keterangan unggahannya tersebut.