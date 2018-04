Pastikan Tak Ada Lagi Warga Pontianak Tempat Rumah Tak Layak Huni, 220 Unit Rumah Akan Dibedah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak terus menggalak program bedah rumah tidak layak huni pada 2018 ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Fuadi Yusla menuturkan tahun ini pihaknya masih fokus pada program bedah rumah sehingga tak ada lagi warga Pontianak yang tiggal di rumah tak layak huni.

Untuk 2018 ini setidaknya 220 unit rumah di pastikan akan masuk dalam program bedah rumah melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Jadi tahun 2018 yang baru fiks dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 220 unit rumah," ucap Fuadi Yusla saat diwawancarai, Sabtu (14/4/2018).

Baca: Revolusi Senyap di Dapur Polri

Kemudian dari APBD Kota Pontianak, telah disiapkan anggran Rp 2 miliar untul program bedah rumah.

Tak hanya itu, Fuadi ceritakan dari kementerian lainnya belum fiks tapi akan ada juga bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Yang dari kementerian lainnya belum fiks dan dari APBD ada anggaran Rp 2 miliar untuk bedah rumah," jelasnya.

Pemkot Pontianak telah memiliki long list bagi rumah yabg menjadi prioritas bedah rumah. Datanya by name by addres, yang di input dari kelurahan dan sudah ada kriteria rumah yang tidak layak dan tidak memenuhi standar kesehatan.

Baca: Duet Karolin-Gidot Dinilai Paling Pas Pimpin Kalbar Berdasarkan Latar Belakangnya

"Misalnya atap bocor, dinding kardus dan lainnya. 220 unit itu tersebar di seluruh kecamatan, tapi arahan Pak Wali Kota ingin menuntaskan perkelurahan juga," kata Fuadi.

Untuk anggaran sendiri setiap rumah berbeda-beda tergantung berat atau tidaknya kerusakan yang dialami. Namun rentang pemberian dana dari Pemkot Rp15-25 juta.

'"Memang ada prioritas rumah yang masuk kategori dibedah yaitu pembangunan atap dan dinding. Ini sebetulnya hanya stimulan saja atau pancingan, kita berharap masyarakat juga semangat," harapnya.

Ia contohkan misalnya di Siantan beberapa waktu lamu, Pemkot Pontianak hanya membantu Rp25 juta dan anaknya mebantu sampai rumah itu permanen. Namun banyak juga dari awal sampai akhir rumahnha gitu-gitu saja.