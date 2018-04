Hamish Daud Berduka, Sosok Penting di Pernikahannya Telah Meninggal Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Akun Instagram Hamish Daud, aktor yang juga suami dari penyanyi Raisa Andriana mengunggah postingan kabar duka pada Sabtu pagi (14/4/2018).

Hamish mengunggah foto momen pernikahannya di September tahun lalu.

Ternyata seorang pria yang Ia panggil Om dan diduga menjadi saksi pernikahannya telah berpulang.

Hamish juga mengungkapkan rasa kekagumannya pada Om Iwan itu.

"Saya mengagumi Om Iwan sejak masih remaja," tulisnya dalam bahasa Inggris di akun instagram.

Dikatakan, Iwan selama ini telah mampu memotivasi dan menginspirasinya.

Berikut tulisan Hamish selengkapnya:

"Innalillahi wa innailaihi rojiun.

I've admired & looked up to Om Iwan since I was a teenager.

Always taking me in & saying certain things that would motivate and inspire me.