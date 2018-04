Serem! Ada Mahluk Mengerikan di Video Chika Waode

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Artis Chika Waode membuat heboh netizen saat video dirinya bersama teman lainnya diupload melalui akun instagram @lambenyinyir.

Melalui video tersebut Chika bersama teman lainnya ingin melakukan olahraga.

Video tersebut memperlihatkan ekspresi kaget Chika saat melihat ada bayangan putih menyerupai pocong muncul dilantai atas namun tak lama kemudian sosok tersebut menghilang dalam sekejap.

Komentar netizenpun bermunculan ada yang menganggap itu palsu belaka namun ada juga yang percaya bahawa itu adalah mahluk halus.

Video tersebut diberi caption "om poci, is that you?"

@k.puttt " Demi apanih keknya ga settingan deh soalnya cpt bgt ngilangnya tuh pocong dih amit2 dah"

@blus_seken "Pocong kok kayak pake dress bukan di iket-iket"

@tomkitty1923 "Pocong kok kelihatan kayak orang lagi pake celana cutbray ya"

@novmicbelle " Hari gini gituloh... Masih percaya beginian. Pantas gampang dikibulin sama acara2 kayak karma dan sejenisnya. Pantes orang kayak dimas kanjeng banyak pegikutnya"

Jadi, menurut kalian ini beneran atau settingan ya om Poci nya guys?