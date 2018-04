Hasil Drawing Semifinal Liga Champion Liverpool vs AS Roma, Bayern Munchen vs Real Madrid

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co,id, Rihard Silaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SWISS - Hasil undian semifinal Liga Champion 2017/2018 telah dilaksanakan di Nyon, Swiss, Jumat (13/4). Hasilnya, sesuai dengan prediksi dari klub AS Roma yang dilaporkan telah menjual tiket pertandingan menghadapi klub Liverpool FC. Prediksi itu ternyata tepat, Liverpool menghadapi AS Roma pada pertemuan pertama.

Semifinal lainnya sudah pasti mempertemukan dua raksasa Eropa lainnya, yakni Bayern Munchen vs Real Madrid. The Bavarian akan menjadi tuan rumah pertemuan pertama selanjutnya pertandingan akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabéu, kandangnya Real Madrid.

Pertemuan AS Roma vs Liverpool diprediksi bakal berlangsung emosional bagi penyerang asal Mesir, pasalnya juru gedor Liverpool FC saat ini yang sedang on fire, Mohamed Salah akan bertemu dengan mantan klubnya musim lalu. Salah akan reuni dengan teman-temannya yang secara dramatis berhasil mengalahkan Barcelona FC dengan aksi comeback luar biasa pada perempat final lalu.

Tentu, AS Roma yang akan dihadapi Liverpool FC bukanlah AS Roma saat Salah masih bermain di Seria A musim lalu. Klub ibukota Italia ini memiliki ambisi ingin merengkuh si kuping besar. Namun ambisi AS Roma akan berhadapan dengan klub tersukses di Liga Inggris ini yang juga menginginkan trophy yang terakhir direngkuh tahun 2005 lalu.

Pertandingan kedua layak dinantikan, siapakah yang akhirnya lolos ke Kiev, Ukraina, tempat perhelatan laga final Liga Champion 2018?.