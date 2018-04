Berangkat dari Keprihatinan Terhadap Pergaulan Pemuda, Forum Genre di Bentuk!

Laporan Wartawan Tribunpontianak : Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pergaulan remaja yang semakin tidak terkendali dan lebih mengarah ke arah yang negatif menjadi keprihatinan yang tak dapat di kesempingkan.

Berdasarkan ini kemudian dibentuk Forum Generasi Berencana (GenRe) dibawah naungan BKKBN.

"Dibentuk nya forum GenRe ini didasari atas keprihatinan kita sebagai remaja terhadap remaja yang lain. Dan tujuan kita di Genre ini mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan mendatang," ujar Ketua GenRe Singkawang, Arif Rahman.

Baca: Untuk Pertama, Ratusan Penerimaan Polisi yang Lolos Verifikasi Online Padati Mapolres Sintang

Satu diantara yang akan dihadapi ini diakuinya bonus demografi di 2020 dan juga persiapan untuk menikah d usia ideal yaitu 21 wanita 25 pria.

"Kalau di forum genre kite mempersiapkan diri dan menyiapkan perencanaan utk masa mendatang. It's like the place for us to share each other," tuturnya.

Dimana di forum tersebut diakuinya belajar mengenai 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, dan something usefull for us in the future

"Kita mendapat ilmu di forum, lalu kita menyampaikan nya ke masyarakat. Sehingga terciptalah virus baru yaitu virus genre," tuturnya