Wow, Makan Siang Bareng di Aston Hanya Rp 60 Ribu Nett per Orang

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki awal April 2018, Aston Pontianak kembali menghadirkan Promo All You Can Eat yaitu MAKSIBAR atau Makan Siang Bareng yang menyajikan Hidangan Spesial untuk Makan Siang. Untuk promo ini berlaku Setiap Senin, Rabu dan Jumat selama Bulan April 2018.

Promo MAKSIBAR mulai buka jam 12.00 WIB hingga 15.00 WIB dengan sajian lengkap mulai dari buffet lengkap menu nusantara, ada menu stall serta minuman dan makanan penutup.

“Paket MAKSIBAR ini sangat terjangkau, hanya dengan 60.000,nett Anda bisa menikmati Sajian Makan Siang yang lengkap dan bisa Makan Sepuasnya” ujar Arifin selaku PR Manager Hotel Aston Pontianak.

Selain promo MAKSIBAR, Aston Pontianak juga kembali menghadirkan Paket All You Can Eat Dimsum yang sudah digelar di bulan Maret 20018. Untuk di Bulan April, Promo All You Can Eat Dimsum berlaku untuk setiap Selasa dan Kamis, Pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB di Dynasty Restaurant.

"Ada Live Cooking, Bihun Goreng Seafood. Selain itu Main Course Gulai Kepala Ikan, Tempe Bacem, Sambal Terong Pipit, Tom Yam Soup. Untuk Dessert dan minuman ada Es Melon Selasih, Orange Juice. Setiap Senin, Rabu, Jumat dan menu akan berbeda setiap harinya," ujarnya.

Paket MAKSIBAR ini sangat cocok bagi Anda yang ingin makan siang di luar, bisa bareng teman ataupun pacar dan tentunya bisa makan sepuasnya. Tunggu apalagi, segera datang ke Hotel Aston Pontianak di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 Pontianak atau ikuti promo – promo terbaru di fanpage FB Aston Pontianak Hotel & Convention Center atau instagram @astonpontianak.