Pesona WAGs Liga Jerman Foto Bersama Deretan Model Cantik Rupawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Muenchen sukses melenggang ke semifinal Liga Champions setelah menahan Sevilla di Stadion Allianz Arena pada Rabu (10/4/2018) atau Kamis dinihari WIB.

Klub berjuluk Die Roten itu menang karena unggul agregat 2-1 pada laga leg pertama saat bertandang ke kandang Sevilla.

Uniknya, disaat Bayern Muenchen sukses mengantongi tiket semifinal Liga Champions, salah satu WAGs klub Jerman itu justru menunjukkan pemandangan memanjakan mata.

Istri penyerang Bayern Muenchen, Robert Lewandowski, Anna Stachurska menunjukkan foto dirinya bersama deretan model cantik menawan.

Anna terlihat paling rapi dengan setelan hitam, sementara 7 model yang menemaninya memilih menggunakan bathrobeberwarna hijau.

Kebersamaaan Anna dan para model ini terjadi saat ia menghadiri acara fashion show merk baju yang mendaulatnya sebagai Ambassador.

Anna kini memang menjadi salah satu duta dari merk baju pantai dan kaos kaki asal italia bernama Calzedonia. (*)

Sumber: instagram.com/annalewandowskahpba

