Inilah Empat Semifinalis Liga Champions, Langkah Liverpool Paling Mantap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Muenchen dan Real Madrid melengkapi jatah empat semifinalis Liga Champions 2017/2018.

Tiket semifinal diperoleh setelah Muenchen menyingkirkan Sevilla dan Real Madrid menyingkirkan Juventus, Kamis (12/4/2018) dini hari.

Sehari sebelumnya, Liverpool dan AS Roma telah lebih dahulu lolos ke semifinal. Korbannya masing-masing adalah Manchester City dan Barcelona.

Dari empat tim yang berhasil lolos ke semifinal, Liverpool mencatatkan langkah paling gemilang. Mohamed Salah dkk sukses membenamkan City dalam dua pertandingan sekaligus.

Pada leg pertama, Liverpool unggul 3-0. Sedangkan pada leg kedua, Liverpool kembali unggul 2-1. Secara agregat, Liverpool menang telak atas City dengan skor 5-1.

Hasil tersebut begitu mencolok jika dibandingkan Real Madrid yang hanya menang agregat 4-3 atas Juventus. Demikian pula Muenchen yang hanya menang agregat 2-1 atas Sevilla.

Bahkan AS Roma hanya menang gol tandang atas Barcelona, karena agregat kedua tim 4-4. AS Roma diuntungkan gol tandang kala dikalahkan Barcelona 1-4 di Camp Nou. Sebaliknya Barcelona gagal mencetak gol saat dipaksa mengakui tiga gol AS Roma saat kedua tim berlaga di Olimpico.

Berikut hasil lengkap perempatfinal Liga Champions

Liverpool - Manchester City (3-0, 2-1) agregat 5-1

Barcelona - AS Roma (4-1, 0-3) agregat 4-4

Sevilla - Bayern Muenchen (1-2, 0-0) agregat 1-2

Juventus - Real Madrid (0-3, 3-1) agregat 3-4