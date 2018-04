Gerindra Umumkan Prabowo Bakal Maju di Pilpres, Ini Komentar Luhut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Partai Gerindra resmi mengusung ketua umum partainya, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (capres) untuk Pilpres 2019.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Rabu 11 April 2018.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan majunya Prabowo di pilpres 2019 menunjukkan demokrasi Indonesia dijalani dengan baik oleh tokoh politik negeri ini.

"Saya nggak pernah bilang support dia. Kalo dia mau maju ya di-support masa dilarang," kata Luhut, di Menteng, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

"Gini kan bagus, tidak perlu rame-rame. Demokrasi itu dijalani aja dengan baik, kalau maju di pilpres akan datang ya silakan aja," papar Luhut.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah menerima mandat untuk maju sebagai Calon Presiden 2019 mendatang dalam rakornas, Hambalang, Bogor. (*)

