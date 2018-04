5 Selebriti Korea Tercatat Dalam Daftar Forbes Korea’s 2030 Power Leaders tahun 2018

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Majalah Forbes dikenal sering merangkum sejumlah daftar nama dengan kelebihan yang dimiliki orang-orang tersebut diberbagai bidang tertentu.

Termasuk majalah Forbes Korea, biasanya pemilihan terdiri dari bidang- bidang seperti Seni & Klasik", "Fashion & Beauty", "IT & Tech", "Bio & Healthcare", "Finance & Venture Capital" dan juga "Entertainment".

Tahun 2018 sendiri Majalah Forbes Korea telah mencatat 5 artis sebagai Forbes Korea’s 2030 Power Leaders. Siapa aja ya mereka?

1. Kim Tae Ri

Kim Tae Ri semakin terkenal sejak tahun 2016 lalu, setelah mengalahkan 1.500 pesaing untuk mengklaim peran dalam film resmi Park Chan Wook yang berjudul "The Handmaiden".

2. BTS

Sebagai satu-satunya group K-Pop mereka tampaknya harus mengucapkan banyak terimakasih ya guys. BTS tidak hanya mencapai jumlah pengikut tertinggi akun Twitter Korea dalam sejarah, namun BTS juga baru saja memecahkan Rekor Dunia Guinness untuk the most Twitter engagements of any account worldwide.

3. Kang Daniel