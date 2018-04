Fans City Jangan Nangis Ya! Gol Salah Dibuat Lebih Dramatis, Tonton Videonya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mohamed Salah kembali menjadi bintang lapangan setelah satu golnya ke gawang Manchester City, Rabu (11/4/2018) dini hari, berhasil memastikan langkah Liverpool ke semifinal Liga Champions 2018.

Gol yang diciptakan Salah pada menit ke-56 tersebut memang hanya membuat kedudukan sementara pertandingan perempat final Liga Champions tersebut imbang 1-1.

Baca: 5 Kiper Terbaik di Dunia Versi Gianluigi Buffon, Apakah Termasuk Kiper Real Madrid?

Baca: Jadi Tahanan KPK, Latar Belakang hingga Karier Politik Zumi Zola Gemilang dan Terpandang

Namun, gol penyerang berdarah Mesir tersebut semakin memperlebar jarak agregat kedua tim menjadi 4-1.

Cuplikan video gol Salah rupanya telah dibuat lebih dramatis oleh seorang netizen pengguna Twitter.

Video proses gol tersebut ditambahkan lagu milik Celine Dion yang berjudul "My Heart Will Go On" menjadi latar suara musiknya.

Baca: Link LIVE STREAMING Real Madrid Vs Juventus! Allegri Terinspirasi AS Roma

Baca: Jadwal Liga Champions, Bayern Munchen Vs Sevilla! Laga Demi Tiga Gelar

Baca: Jelang Duel Melawan Petinju Rusia, Daud Yordan dapat Support Dari Menpora

Baca: Wahai Ibu, Ketahuilah Keunggulan Bayi yang Dilahirkan Normal sebelum Memutuskan Operasi Caesar

Setelah ditambahkan lagu yang memiliki lirik serta alunan suara musik yang dapat menguras emosi tersebut, hati dari fan Manchester City tentunya akan semakin pilu ketika menyaksikannya.

Dikutip dari laman empireofthekop.com, semua unsur dalam video tersebut amat dramatis, mulai dari penyelesaian Salah, selebrasi para pemain Liverpool, juga reaksi pelatih Liverpool serta Manchester City.

Fans Manchester City jangan nangis, ya!

Like Tribun Pontianak Interaktif on Facebook: