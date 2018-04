Kampanye Non Tunai, Bank Indonesia Gelar Zumba Go Cashless

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak dan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 16 September 2017 terkait program elektronifikasi pembelian BBM secara non tunai di seluruh SPBU Pertamina di Kota Pontianak.

Pasca penerapan pembayaran transaksi bahan bakar minyak (BBM) menggunakan uang elektronik di SPBU di Kota Pontianak per 1 Januari 2018 lalu, kampanye terus dilakukan perbankan dan juga Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalbar salah satunya melalui Zumba Bersama Pontianak Go Cashless.

Even ini sekaligus dalam rangka mensukseskan program pembelian BBM jenis pertalite secara non tunai per 1 April 2018.

Manajer KPw BI Provinsi Kalbar, Miftahul Huda mengatakan event ini dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar serta memberikan berkontribusi yang positif terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.