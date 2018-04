Bertemu Siswa SMK Asoka, Korlip Tribun Pontianak Sebut Dunia Sudah Berubah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perkembangan teknologi bertransformasi. Perubahan ini turut menuntut perubahan attitude manusia, dalam berbagai hal.

"Dunia sekarang sudah benar-benar berubah," ujar Koordinator Liputan (Korlip) Tribun Pontianak, Iin Solihin, saat menjamu kunjungan siswa SMK Asoka Singkawang ke kantor Tribun Pontianak, Rabu (11/04/2018)

Dalam kesempatan ini, pria yang akrab disapa Iin ini menuturkan, perubahan tersebut dapat terlihat pada kecenderungan manusia era modern untuk terkoneksi dengan internet.

Tak heran banyak orang memiliki akun di berbagai media sosial.

Perubahan habit juga terlihat, di mana jika dulu televisi punya peran besar sebagai media entertainment dan sebagainya, tapi kini mesti berkompetisi dengan YouTube dan sejenisnya.

Transformasi ini pula yang disadari Tribun Pontianak.

Dalam bisnisnya, Tribun Pontianak benar-benar mengoptimalkan perkembangan teknologi sesuai kecenderungan yang ada saat ini

Maka akan dengan sangat mudah bagi banyak orang mengakses berbagai produk jurnalistik yang dihasilkan Tribun Pontianak di berbagai akun media sosial yang ada.

Seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Termasuk juga di antaranya adalah portal berita Tribun Pontianak, di www.tribunpontianak.co.id.

