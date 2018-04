TWICE 'What is Love'? Kuasa Tangga Lagu Realtime! Sehari Ditonton 12 Juta Kali

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girlband asal Korea Selatan, Twice merilis video musik sekaligus album mini terbaru mereka, Senin (9/4/2018).

Video musik itu diberi judul 'What is Love'?, sama seperti tajuk album mini kelima mereka.

Dilansir dari Soompi, albumnya tersebut juga memasuki tangga musik Melon di posisi pertama dan juga menduduki semua grafik realtime utama, satu jam pasca-dirilis.

Lagu yang ditulis dan dikomposeri Park Jin Young ini memiliki irama musik dance dengan tempo yang ceria.

Meski demikian, lagunya sendiri mengungkapkan tentang kegelisahan serta imajinasi para personel soal cinta lewat buku, film, atau pun seri drama.

"I wanna know know know know/ What is love?" lantun grup tersebut.