Link LIVE STREAMING AS Roma Vs Barcelona! Berikut Prediksi dan Head To Head

AS Roma Vs Barcelona

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Barcelona melawat ke markas AS Roma di leg kedua babak perempat final Liga Champions 2017/2018.

Skuat Blaugrana memiliki modal bagus karena menang 4-1 di leg pertama di kandang sendiri.

Pertandingan leg kedua berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Rabu (11/4/2018) pukul 01.45 WIB.

Baca: Link LIVE STREAMING Manchester City Vs Liverpool! Prediksi, Head To Head dan Bursa Taruhan

Baca: Bisnis Kue Artis di Ujung Tanduk, Ini Penyebabnya?

Pada pertemuan pertama tengah pekan lalu, Barcelona dimudahkan dua gol bunuh diri Roma.

Laga As Roma Vs Barcelona bisa Anda saksikan secara langsung di SCTV atau via link live streaming berikut ini.

Link 1: Barcelona Vs As Roma

Link 2: Barcelona Vs As Roma