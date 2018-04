KASAU: Jaga Netralitas TNI Dalam Pilkada dan Pemilu

Komandan Lanud HAD, Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin diwakili oleh Kadisops Lanud HAD Mayor Lek Joko Suwanto bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI AU tahun 2018 di Lapangan Lanud HAD, Senin (9/4/2018) pagi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG-Komandan Lanud HAD, Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin diwakili oleh Kadisops Lanud HAD Mayor Lek Joko Suwanto bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI AU tahun 2018 di Lapangan Lanud HAD, Senin (9/4/2018) pagi.

Pada kesempatan tersebut, bertindak selaku Komandan Upacara Lettu Lek Defa Eriyanto.

Sementara itu dalam sambutannya, Kadisops Lanud HAD Mayor Lek Joko Suwanto membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Hadir acara tersebut, Plt Bupati Bengkayang Agustinus Naon, Kadislog Mayor Kal Tri Nur Addin, Kadispers Kapten Adm Yasser Arafat, Dansatpom Lettu Pom Fajar Kurniawan dan seluruh anggota Lanud, jajaran SKPD, Forkopimda Bengkayang.

PIA AG Cab. 18/D.I Lanud HAD beserta pengurus serta anggota PPAU Lanud HAD. Pasukan upacara 1 SST Pama Lanud HAD, 1 SST Ba/ta Lanud HAD, 1 SST Polres Bengkayang, 1 SST Pol PP Kab Bengkayang, 1 SST SMA 1 Sanggoledo dan 1 SST Pramuka Saka Dirgantara Lanud HAD.

"Peringatan HUT ke 72 TNI AU 2018 berkonsep dengan mengadakan pesta rakyat sebagai refleksi hubungan kedekatan TNI AU dengan rakyat. Tunjukan bahwa personel TNI AU adalah insan dirgantara yang mengerti dan memahami akan tugas serta tanggung jawabnya dalam menjaga pertahanan negara di udara," katanya.

Sementara itu, perlu sebuah konsep strategis dengan elemen yang terkait dengan tujuan, kepentingan, sasaran, kebijakan dan komitmen serta program-program yang realistis, berlanjut dan berkesinambungan, untuk itu kebijakan minimum Essential Force (MEF) dan rencana strategis TNI AU merupakan jawaban yang tepat dan terus dilaksanakan.

"Kita terus berusaha mewujudkan terpenuhinya pengadaan Alusista TNI AU seperti pesawat tempur pengganti F-5, dengan pesawat tempur generasi empat setengah (4,5), pesawat angkut berat, pesawat tanpa awak (UAV), pesawat helikopter, radar GCI, dan sarana prasarana lainya," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak terus mendukung program pemerintah yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, serta mewujudkan indonesia sebagai poros marintim dunia.

Sedangkan, Di bidang kesejahteraan TNI AU terus mengupayakan untuk meningkatkan remunerasi, tunjangan perbatasan, dan program pembangunan 1000 rumah non dinas melalui tabungan wajib perumahan.

"Selain itu, mencermati perkembangan politik saat ini,saya tekankan kepada seluruh anggota TNI AU agar tidak terlibat dalam politik praktis serta menjaga netralitas TNI dalam proses pilkada dan pemilu," tegasnya.