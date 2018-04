Mariah Carey Akan Tampil Pada Pagelaran Musik Akbar di Borobudur

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pagelaran musik akbar Borobudur Symphony berjudul Mariah Carey Live in Concert akan dihadiri langsung Diva pop dunia Mariah Carey (48)

Konser Carey dijadwalkan berlangsung di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, 6 November 2018.

Konsultan Even Borobudur Symphony yang juga Chief Executive Officer Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi memastikan, aksi panggung penyanyi kelahiran Huntington, New York, Amerika Serikat (AS), 27 Maret 1970, di Borobodur Symphony tersebut.

“Mariah Carey memastikan tampil pertama kalinya di Indonesia pada November esok,” kata Anas saat berbincang melalui telepon, Jumat (6/4/2018) siang.

Melalui website resmi, mariahcarey.com, diva pop ternama sejagad-raya itu juga telah memasukkan agenda konser di Borobudur.

(Baca: Sempat Teseret 15 Meter, Ini Identitas Korban Tewas di Jalan Gusti Hamzah Sambas )

Sebelum mampir Borobudur, Carey terlebih dulu manggung, antara lain di Brisbane Sandstone, Brisbane, Australia, 14 Oktober 2018.

Dari Brisbane, Carey melanjutkan konser di Araneta Colisium, Manila, Filipina, 26 Oktober.

Tiga hari kemudian, Carey yang disebut sebagai penyanyi pop paling sukses di dunia setelah Madonna itu akan bernyanyi di Chuo Gymnasium, Tokyo.

Baca: Bocah Dua Tahun Berambut Putih Seperti Uban, Kok Bisa? Lihat Penampilan Ibu dan Neneknya.