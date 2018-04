Beri Pelatihan Jurnalistik ke POM Kalbar, Ini Materi Yang Disampaikan Dian Lestari

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Persatuan Orang Melayu (POM) kunjungi kantor Tribun Pontianak, di Jalan Sungai Raya Dalam, No 24 A, Kubu Raya, Kalbar, Minggu (8/4/2018) siang.

Dikesempatan tersebut Redaktur Cetak Tribun Pontianak Dian Lestari, berkesempatan memberikan pelatihan jurnalistik kepada anggota POM Kalbar. Menurut Dian, sebelum menulis berita para peserta harus mengetahui terlebih dahulu 5W1H (What, Who, When, Where, Why and How).

"Sebelum menjadi seorang jurnalis, setidaknya harus sudah mengetahui 5W1H," ujar Dian Lestari.

Sedangkan untuk konsep penulisan, bisa menggunakan konsep Piramida terbalik dengan memberikan judul yang menarik. Dengan tata penulisan yang paling penting diatas, penting dan kurang penting.

Tambah Dian, untuk para penulis pemula harus banyak mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk merujuk pada kata baku. Sedangkan untuk mengutip kalimat tidak boleh menambahkan dan mengurangi kata, jadi harus sesuai dengan perkataan asli dan bahasa aslinya.

"Biasanya kalau kita wawancara ada yang menjawab dengan bahasa Melayu, maka jangan malu mengutip kalimatnya dengan bahasa asli narasumber," ungkapnya disela-sela memberikan materi pelatihan jurnalistik dihadapan anggota POM.

Maka, dengan menguasai sedikitnya dua konsep itu, para anggota POM, atau siapapun sudah bisa menulis berita. Lanjutnya, untuk itu Tribun Pontianak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menulis, dengan memberikan kolom Citizen Reporter baik online maupun cetak untuk para pengirim berita ke redaksi.

Sebagaimana keterangan Sekretaris jendral (Sekjend) POM, Kedatangannya ke Tribun Pontianak adalah untuk melakukakan pelatihan jurnalistik bersama Tribun Pontianak.

"Kedatangan kami yang kedua kali ini adalah untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik, selain itu ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya," pungkas Nandar.

POM sendiri tiba dikantor Tribun Pontianak, pada pukul 12.30 WIB. Kedatangannya (POM) disambut langsung oleh Pimpinan Redaksi (Pemred) Tribun Pontianak Bapak Suroso dan didampingi oleh Redaktur Cetak Tribun Pontianak Dian lestari. (mg1)