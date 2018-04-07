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Debat Publik Pilgub Kalbar

Link Live Facebook Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar

KPU Kalbar, menggelar debat publik pertama kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023, Sabtu (7/4/2018) malam.

Link Live Facebook Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Ketiga Paslon Cagub Kalbar menghadiri gladi resik debat perdana Pilgub Kalbar 2018. Saat gladi, Milton Crosby tak hadir. 

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, menggelar debat publik pertama kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023, di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Sabtu (7/4/2018) mulai pukul 19.30 WIB.

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Anda dapat menyaksikannya secara live Facebook Tribun Pontianak Interaktif.

Link 1: Debat Publik Pilgub Kalbar

Link 2: Debat Publik Pilgub Kalbar

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Tags
KPU Kalbar
Sutarmidji
Karolin Margret Natasha
Milton Crosby
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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