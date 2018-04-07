Debat Publik Pilgub Kalbar
Link Live Facebook Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar
KPU Kalbar, menggelar debat publik pertama kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023, Sabtu (7/4/2018) malam.
TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, menggelar debat publik pertama kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Periode 2018-2023, di Hotel Kapuas Palace Pontianak, Sabtu (7/4/2018) mulai pukul 19.30 WIB.
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Anda dapat menyaksikannya secara live Facebook Tribun Pontianak Interaktif.
Link 1: Debat Publik Pilgub Kalbar
Link 2: Debat Publik Pilgub Kalbar
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