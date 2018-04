Himakom Gelar Diskusi Guna Wujudkan Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Era Millenial

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Untan mendatangi Kantor Tribun Pontianak di Jalan Raya Serdam Nomor 24 A, Sabtu (7/8/2018).

Kedatangan mereka untuk melakukan diskuski bersama megangkat tema "Menjadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Era Millenial".

Kegiatan diskusi ini dimulai dengan penanyangan sebuah film dokumenter Anton Ismael.

Sebagai pembicaranya adalah Wartawan Senior Tribun Pontianak, Leo Prima dan Ketua Himakon Untan, Mario Tribowo hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut.

Mahasiswa digenerasi millenial diajak untu berpikir out of the box.

Out of the box disini dimaksudkan dengan bagaimana kita membuat inovasi baru dari diri kita. Serta kita menjadi berbeda dari biasanya.

Mario memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk tampil berbeda di Era Millenial diantaranya menerapkan prinsip think smart.

"Think smart disini kita harus selalu berpikir positif. Misalnya tulisanmu dikatain jelek kamu jangan langsung drop. Jadikan itu sebagai bentuk perbaikan." Ucap Mario Tribowo.

Mario juga memberikan perumpamaan mie rebus yang didiamkan dalam mangkuk dimana ujungnya akan berubah bentuk bahkan menjiplak bentuk mangkuk itu sendiri.

Jadi, jika ingin menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di era millenial kita diajak untuk bisa terus berpikir lebih dan megembangkan ide kita sendiri.