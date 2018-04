Latih Pembuatan Film, Bekraf Hadirkan Sutradara dan Produser

Narasumber memberikan materi dalam kegiatan Docs by the Sea dengan tema Traveling Masterclass di Hotel Swiss-Bellin, Jalan Alianyang, Jumat (6/5/2018).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerjasama dengan Indocs dan Ruang Muda Kreatif Singkawang (RumAksi) melakukan kegiatan Docs by the Sea dengan tema Traveling Masterclass di Hotel Swiss-Bellin, Jalan Alianyang, Jumat (6/5/2018).

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Mariaman Purba mengatakan, Kota Singkawang merupakan kota kedua dilaksanakan Docs by the Sea setelah Yogyakarta.

"Kegiatan ini dibagi dalam dua sesi kelas dan 1 sesi pitching exercise dengan menghadirkan dua narasumber berpengalaman yakni Sutradara Rumah Dokumenter Tonny Trimarsanto dan Produser 12 Wives, John Badalu," katanya.

Pada sesi pertama Tonny akan menguraikan ragam, ekosistem, platform penayangan, hingga bahasan bagaimana merancang strategi film dokumenter yang tepat.

Di sesi kedua, John akan mengajak peserta mengenal lebih dekat forum-forum dukumenter, cara merancang pitch yang menarik, hingga strategi membuat pitch trailer.

Sesi pitching exercise, enam tim pembuat film yang sudah mendaftarkan diri akan berlatih untuk mempresentasikan ide film dokumenternya untuk selanjutnya diberikan arahan dan masukkan dari para narasumber.

Rangkaian kegiatan Docs by the Sea tahun ini akan diselenggarakan di beberapa kota besar lainnya di Indonesia untuk ditampilkan diacara Docs by the Sea Documentary Forum 2018 pada 7 hingga 9 Agustus 2018 di Bali.

"Sebanyak 30 proposal film dokumenter terpilih akan dipresentasikan dihadapan lebih dari 30 produser/broadcaster/festival internasional untuk mendapatkan kesempatan pendanaan dan kolaborasi," tuturnya.