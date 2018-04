Kereta Api Tabrak Truk Trailer, Tonton Videonya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NGAWI - Kereta Api Sancaka rute Yogyakarta-Surabaya mengalami nahas di Ngawi, Jumat (6/4/2018).

Manager Humas KAI Daop 7, Supriyanto mengatakan, saat ini sedang dilakukan evakuasi pada lokomotif yang terguling.

Sementara itu, para penumpang akan diangkut menggunakan bus menuju ke tujuan.

Sedangkan KA Gajayana, Bangunkarta, Bima, Turangga semua rutenya menuju Surabaya dialihkan lewat jalur Utara.

Demikian juga dengan KA Mutiara tujuan Bandung yang berangkat dari Surabaya.

Diberitakan sebelumnya, KA Sancaka relasi Yogya - Surabaya tabrakan dengan truck trailer di perlintasan tak terjaga di KM 215+8 antara Stasiun Kedungbanteng-Walikukun, Jumat (6/4/2018) malam sekitar pukul 18.25 WIB.

Manager Humas Daop 7 Madiun, Supriyanto ketika dikonfirmasi mengatakan kereta menabrak truck trailer.

"Ya benar, terjadi tabrakan di perlintasan tak terjaga di KM 215+8," kata Supri. (*)

