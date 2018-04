Justin Bieber Habiskan Waktu Ratusan Jam untuk Tato

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Justin Bieber memang hobi menghiasi setiap jengkal kulitnya dengan tato. Setiap tahun koleksi tatonya juga terus bertambah.

Bieber ternyata menghabiskan lebih dari 100 jam demi membuat keseluruhan tato tersebut. Hal ini diketahui setelah Bieber mengunggah foto tubuhnya yang penuh tato di Instagram.

Dalam keterangan fotonya itu Bieber mengungkapkan sangat mencintai seni tato, dan menganalogikan tubuhnya sebagai kanvas.

Bieber tak membuat semua tato di tubuhnya dalam satu waktu. Sejak usia 16 tahun, tubuh penyanyi lagu "What Do You Mean" ini sudah dirajah dengan motif burung dan kemudian terus bertambah hingga memenuhi badannya.

Bieber tak sembarangan memilih seniman tato yang dipercaya untuk melukis tubuhnya.

Menurut laman People, seniman tato New York Keith "Bang Bang" McCurdy menjadi langganan Bieber.

Sebelum memilih gambar tato, Bieber dan McCurdy akan berdiskusi lama. McCurdy sendiri senang dengan kesempatan ini, dan mengaku melakukan ini karena ada kepercayaan antara mereka.

"Terima kasih atas kepercayaannya," tulis McCurdy di sebuah posting di Instagram.

"26 jam selama 3 hari berturut-turut adalah waktu mentato seseorang terlama dalam 13 tahun karir saya!"

Kepercayaan antara seniman dan pelanggan sangat penting untuk memastikan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Shane O'Neill, pemenang Season One dari Tinta Ink Spike TV, menjelaskan bahwa membuat tato adalah komitmen besar, jadi pastikan untuk membicarakan setiap detail dengan seniman, dan jangan terbebani dengan harga yang dipatok seniman.

"Biaya tidak seharusnya menjadi faktor, mengingat tato akan bersama selama sisa hidup kamu," kata O'Neill.