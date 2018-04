Festinvest Kelam Diharapkan Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan bahwa kegiatan Festival Investasi (Festinvest) Kelam yang akan dihelat pada 14-19 Juli 2018 mendatang harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar Bukit Kelam.

Ada empat desa yang berada di sekitar area Bukit Kelam, yaitu Desa Kebung, Desa Kelam Sejahtera, Desa Merpak, dan Desa Ensaid Panjang.

"Mereka harus sejahtera ya kan, buat apa kita datangkan investasi gede-gede juga kalau masyarakatnya nda semakin sejahtera kira-kira gitu, kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan," katanya, Jumat (6/4/2018) pagi.

Jarot berharap kegiatan ini harus di dukung semua elemen masyarakat di Kabupaten Sintang terutama masyarakat di kawasan bukit kelam tersebut.

"Jadi memang we cannot stand alone atau kita nda bisa sendirian ni. Kalau mau sukses panitia harus kita dukung terutama oleh masyarakat enpat desa tadi, dan seluruh masyarakat dari berbagai elemen di Sintang juga harus dukung," harapnya.