Badannya Kecil, Kru Film Sebut Prilly Latuconsina 'Tenaganya Kaya Kingkong'

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktris cantik Prilly Latuconsina memang dikenal postur tubuhnya kecil.

Namun siapa sangka, dibalik badan kecilnya itu, Prilly justru sempat disebut kru film Danur memiliki tenaga seperti kingkong.

Hal tersebut diungkakan Prilly dalam salah satu unggahannya di Instagram, Jumat (6/4/2018).

Prilly juga sempat bercanda menyebut dirinya sekuat karakter wanita kuat di drama Korea Strong Women Do Bong Soon.

Dalam caption unggahannya tersebut, Prilly menuliskan:

"Kalo kata crew “prilly kecil tenaganya kaya kingkong”

Well never underestimate my small body! HAHAHA

Sebenernya aku strong woman do bong soon! LOL

ayo nonton DANUR2:Maddah hari ini! @danurmovie