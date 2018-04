Peringati HUT Ke 18, Ombudsman Kalbar Bakal Gelar Sejumlah Kegiatan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ombudsman RI ke 18, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengelar berbagai kegiatan.

Kegiatan ini telah dilakukan sejak Bulan bulan lalu, dengan tema Pekan Anti Maladminstrai seperti mebuka Gerai Pengaduan di Disdukcapil Kota Pontianak.

"Kita juga mengadakan Ombudsman Goes to School di SMAN 01 dan 03 Pontianak, Talkshow Interaktif on RRI Pontianak, Bakti Sosial Ombudsman di Panti Asuhan Uswatun Hasanan yang berlokasi di Jl. Karya Sosial Pontianak," ucap Kepala Ombudsman Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi, Kamis (5/4/2018).

Selain itu berbagai perlombaan seru yang melibatkan Sahabat Ombudsman Khatulistiwa juga dilakukan, ia berharap dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.