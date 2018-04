Singkawang Timur Membara, Api Hanguskan 7 Ruko di Pajintan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kebakaran menghanguskan sejumlah ruko di Jalan Raya Bengkayang, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat (kalbar), Selasa (3/4/2018) malam.

Diduga, pada peristiwa kebakaran tersebut, 7 ruko ludes dilalap api.

Baca: Puisi Sukmawati Soekarnoputri Bandingkan Azan dengan Kidung, Ini Kata Putri Bung Karno

Baca: Nikita Mirzani Akui Sudah Sah Istri Dipo Latief, Artis yang Nikah Diam-diam Pun Bertambah

"Ada kebakaran di Pajintan, sekitar tujuh ruko habis," ujar seorang warga Singkawang, Rizki, Selasa malam.

Rizki sempat mengambil gambar kebakaran tersebut menggunakan handphone-nya.

Terlihat api membumbung dari tempat kejadian, serta kerumunan warga di sekitar lokasi.

Baca: Prediksi Sevilla Vs Bayern - Waspada Risiko Hadapi Tim yang Angin-anginan

Baca: Prediksi Juventus Vs Real Madrid - Tuan Rumah Simpan Dendam Kesumat

Berdasarkan informasi yang diperoleh Rizki dari warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Sementara ia berada di lokasi kebakaran dan memotretnya pukul 22.06.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui ada tidaknya korban jiwa serta berapa kerugian materil akibat kebakaran ini. (*)

Do You Have Instagram? follow us: