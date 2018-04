Manchester City Berpeluang Pesta Juara pada 15 April

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, INGGRIS - Manchester City, berpeluang berpesta juara Liga Inggris Musim 2017/2018, pada 15 April mendatang.

Pesta juara bisa terjadi, apabila tim asuhan Pep Guardiola itu memenangi dua pertandingan lanjutan, pekan ke-32 melawan Manchester United (7 April), dan pekan ke-33 versus Tottenham Hotspur (15 April).

Dengan raihan enam poin, sudah cukup mengantarkan The Citizens merengkuh gelar juara dengan total 90 poin. Poin tersebut tidak bisa dikejar lagi oleh tim-tim pesaing.

Karena, hingga pekan ke-31 Liga Inggris, selisih atau margin poin di klasemen dengan tim-tim yang masih punya peluang juara cukup jauh.

Manchester United yang berada di posisi dua klasemen, berselisih 16 poin. Selanjutnya, Liverpool yang kelebihan satu pertandingan dengan Man City, berselisih 18 poin. Kemudian, Tottenham Hotspur di posisi keempat (20 poin).

Berikut pertandingan sisa keempat tim yang masih memiliki peluang juara Liga Inggris:

Manchester City (7 pertandingan)

7 April Manchester City vs Manchester United

15 April Tottenham vs Manchester City

22 April Manchester City vs Swansea City

29 April West Ham vs Manchester City

5 Mei Manchester City vs Huddersfield Town

13 Mei Southampton vs Manchester City

* Satu pertandingan tunda

Manchester United (7 pertandingan)

7 April Manchester City Vs Manchester United

15 April Manchester United Vs West Brom

19 April Bournemouth Vs Manchester United

29 April Manchester United Vs Arsenal

5 Mei Brighton and Hove Albion Vs Manchester United

13 Mei Manchester United Vs Watford

* Satu pertandingan tunda

Tottenham Hotspur (7 pertandingan)

7 April Stoke City v Tottenham

15 April Tottenham v Manchester City

18 April Brighton and Hove Albion v Tottenham

1 Mei Tottenham v Watford

5 Mei West Bromwich Albion v Tottenham

13 Mei Tottenham v Leicester City

* Satu pertandingan tunda

Liverpool (6 pertandingan)

7 April Everton v Liverpool

14 April Liverpool v Bournemouth

22 April West Bromwich Albion v Liverpool

28 April Liverpool v Stoke City

5 Mei Chelsea v Liverpool

13 Mei Liverpool v Brighton and Hove Albion