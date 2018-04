4 Fakta Menarik Seputar Pernikahan Baby Margaretha - Christian Bradach

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Model Baby Margaretha (33), menikah secara resmi dengan kekasihnya, Christian Bradach dari Austria, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/4 2018).

Pada foto-foto yang diunggah suaminya ke akun Instagram @chrisconsul, pernikahan tersebut diadakan dengan adat Sunda.

Salah satu foto memperlihatkan Baby, yang mengenakan kebaya dengan warna nuansa cokelat, mencium pipi Chris di pelataran kolam renang hotel tempat pernikahan mereka.

Pada foto lain tampak Baby berkebaya dengan warna nuansa hitam.

Baby dan Chris saling berpandangan. "Let us open new doors, together.....cc," tulis Chris di bawah foto itu.

Dibalik pernikahan itu, terungkap beberapa fakta menarik seperti Tribun himpun berikut ini:

1. Menikah di Hari Ulang Tahun

Kebahagiaan Baby Margaretha bukan hanya karena sah menjadi seorang istri.

Lebih dari itu, pernikahannya ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya.