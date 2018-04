Putri REI 2018 Terpilih Akan Promosikan REI Kepada Masyarakat

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pameran Properti Terbesar di Kalbar, REI Expo 2018 yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC) sejak 28 Maret hingga Minggu (1/4/2018) malam berlangsung suskes. Ketua Panitia REI Expo 2018, Rusman mengatakan REI Expo selama 5 hari yang diikuti 139 stan dengan total 3600 unit rumah yang dijual mencetak penjualan yang memuaskan.

Baca: Sukses, REI Expo 2018 Cetak Penjualan 400 Unit Rumah

Rusman mengatakan dengan adanya event pameran ini ia berharap REI semakin dekat dengan masyarakat Kalbar khsususnya dalam menyediakan perumahan.

"Kami ingin menjadi garda terdepan dalam membangun perumahan kota dan kabupaten. Ikut serta pencapaian target pemerintah dalam mensukseskan 1 juta rumah dan tentunya di harapkan penjualan meningkat," ujarnya Minggu (1/4/2018).

Baca: Malam Terakhir Pengunjung REI Expo 2018 Membludak

REI Expo 2018 merupakan even yang sudah berjalan empat tahun berturut. Tujuannya kata Rusman tak lain ingin memperkenalkan produk perumahan anggota REI Kalbar dan seluruh developer di Kalbar.

Sehingga dalam even REI Expo 2018, REI Kalbar tidak hanya menyediakan space bagi anggota REI tetapi semua developer dari berbagai asosiasi.

Baca: Momen Terpilihnya Rhaudatul Asa Sebagai Putri REI 2018

Salah satu rangkaian REI Expo 2018 yang digelar adalah pemilihan Putri REI 2018. Rusman mengatakan terpilihanya putri REI 2018 dengan berbagai kategori sebaai upaya REI Kalbar dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Kedepannya putri REI 2018 akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan REI Kalbar.

Putri REI 2018 yang berhasil menyisihkan 20 finalis Putri REI 2018 adalah Rhaudatul Asa.

Rhaudatul Asa selama satu tahun ke depan akan menjadi ambasador REI Kalbar dalam melakukan promosi.

Predikat Runner up 1 diraih Novia Anggi Putri, Runner Up 2 atas nama Syarah Elfina, Putri Berbakat diraih Marsherly Lovensia, Photo Genic diraih Lina Kurniasari dan Best Costume diraih Riri Kaswari.

Ketua Umum DPD REI Kalbar, Isnaini mengapresiasi berbagai pihak yang ikut mensukseskan REI Expo 2018. Ia juga mengatakan kedepan Putri REI Kalbar akan dilibatkan di berbagai kegiatan REI.

"Kedepan mereka akan mengikuti kegiatan REI dan mempromosikan REI kepada masyarakat. Untuk program REI Expo sendiri kedepannya akan terus dilanjutkan sebagai even tahunan untuk memperkenalkan rumah subsidi maupun non subsidi kepada masyarakat," ujarnya.