6 Artis Hollywood Ini Punya Saudara Kembar, Begini Nasib Mereka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Industri entertainment Hollywood banyak diisi oleh seleb-seleb berbakat.

Tak jarang, seleb berbakat tersebut memiliki hubungan darah bahkan bersaudara kembar.

Berikut seleb Hollywood yang kembar dan sama-sama berkarier di dunia entertainment:

The Dolan Twins

The Dolan Twins merupakan dua bersaudara Ethan dan Grayson Dolan. Keduanya merupakan YouTuber, komedian, dan seleb Hollywood. Ethan dan Greyson memulai karirnya di YouTube sejak 2015.

Sayangnya, baru-baru ini mereka memutuskan untuk berhenti sementara waktu dan memikirkan karya kreatif apa selanjutnya yang akan mereka ciptakan. Sebagai bentuk perpisahan, The Dolan Twins membuat sebuah video yang berjudul By For Now.

Baca: Daftar Gaji 23 Pebalap MotoGP, Bayaran Siapa Paling Mahal?

Vin Diesel dan Paul Vincent

foto: bbc

Vin Diesel memiliki nama asli Mark Sinclair Vincent. Nama keluarganya ‘Vincent’ sama dengan kembar non-identiknya, Paul. The Two VIncents sama-sama bekerja di industri entertainment Hollywood.