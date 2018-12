Foto Aksi Parade Tatung Disepanjang Jalan Diponegoro Singkawang Dibanjiri Wisatawan

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA Parade tatung disepanjang jalan Diponegoro, saat berlangsungnya acara puncak perayaan Cap Go Meh 2569 di kota Singkawang,Kalimantan Barat, Jumat (2/3/2018) pagi. Pada perayaan Cap Go Meh tahun 2018 ini kota Singkawang meraih tiga rekor muri, antara lain rekor tatung terbanyak dengan jumlah tatung sebanyak 1.038 tatung, kemudian hiasan lampion terbanyak dengan jumlah total 20.607 buah lampion, dan rekor gerbang kota tertinggi yang dihiasi ornamen Imlek dan Cap Go Meh dengan tinggi 6 meter dan lebar 12,3 meter.

