Kali Kedua ke Pontianak, Raisa Berhasil Pecahkan Panggung Musikalistiwa 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengenakan dress berwarna merah, Raisa berhasil membuat penonton di stadion gor Pangsuma Pontianak histeris.

Mereka berteriak memanggil namanya hingga dia menyapa sambil menggelengkan kepala.

"Luar biasa sekali energi hari ini, im so happy to be here. Kita wajib nyanyi dari awal sampai akhir bareng-bareng," katanya ke arah penonton.

Penonton menyambut dengan teriakan yang lebih keras, namanya semakin sering disebut.

Setelah menyapa penonton, dia bersiap membawakan lagu, ini langsung membuat penonton terdiam.

Mereka menunggu lagu apa yang dipilih jadi pembuka. Ternyata penyanyi yang sudah dua kali berkunjung ke Pontianak ini memilih lagu serba salah untuk membawa para penggemarnya flashback.

Semua penikmat karyanya kompak bernyanyi. Lagu yang rilis tahun 2011 ini menjadi awal safari musik bersama Raisa dalam konser Musikalistiwa 2017.

