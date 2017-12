Isi Peringatan Maulid Nabi Muhammad, Remaja Masjid At Tamini Gelar Lomba Keagamaan

Ustaz Hamdani Sulma saat memberi hadiah kepada anak-anak saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid At Tamini Desa Sungai Kupah Sabtu (2/12/2017)

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah, remaja Masjid At Tamini Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya menggelar lomba ke agamaan, yang puncaknya digelar di Masjid At Tamini, Sungai Kupah Sabtu (2/12/2017) siang.

Dalam puncak kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga diisi dengan tausiah Ustaz Hamdani Sulma yang disimak antusias ratusan jemaah.

Hamdani Sulma dalam tausiahnya menyampaikan beberapa pesan di antaranya, mengajak peran orangtua, dalam menciptakan generasi yang Islami dan berakhlak mulia sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Orangtua memiliki peranan penting dalam mendidik anak.

Sekolahkan anak hingga kejenjang pendidikan tertinggi dan mesti dibarengi dengan penanaman agama agar anak berakhlak mulia.

"Anak adalah investasi masa depan," ujarnya.

Ustaz Hamdani pun mengingatkan, bahwa pentingnya pendidikan agama. Karena tanpa agama ilmu akan sia-sia.

Bahkan banyak sekali orang yang berilmu tapi melakukan kemaksiatan seperti korupsi dan sebagainya.

Ketua Panitia Lomba keagaman, Fahrul Amri mengatakan untuk lomba diikuti anak-anak tingkat TPA dan Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Desa Sungai Kupah.

Adapun jenis lomba di antaranya praktek salat, dan membaca surah pendek.

Kegiatan ini bertujuan mendidik anak-anak sejak dini, untuk rajin beribadah, sehingga apa yang mereka pelajari dapat diaplikasikan hingga mereka kelak remaja dan dewasa.

"Tujuanya menciptakan generasi yang berahklak Islami, apalagi ditengah berbagai pengaruh negatif yang mengancam generasi muda saat ini, yang bahkan sudah merambah di Desa-desa," ujarnya

Kedepan kegiatan semacam ini akan digelar rutin setiap tahunya. (zul)