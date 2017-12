Bangkitkan Ingatan Masa Kecil Dengan Kain Gendongan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tau kain gendongan?ituloh kain yang biasa dipake buat gendong bayi.

Apa jadinya kalau kain ini dijadiin baju? Naaah, desainer Dini Penk bikin gebrakan nih, baju yang terbuat dari kain gendongan.

Dengan tema menolak lupa, Ipenk ingin membangkitkan ingatan masa kecil saat belum bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain dab harus diurus oleh ibu.

"Ya artinya sebagai makhluk sosial kita saling menolong bantu-membantu karena kesuksesan seseorang tidak akan tercapai tanpa bantuan orang lain. Kenapa mengangkat gendongan karena Singkawang ini identik dengan masyarakat Tionghoa pada masa kecil siapa yang tak tahu dengan kain gendongan saya mengangkat gendongan ini menjadi suatu busana yang unik tapi tidak meninggalkan ciri khas masyarakat khususnya etnis Tionghoa," jelasnya.

Lewat tangan kreatifnya kain-kain ini disulap jadi pakain ready to wear yang menawan. Ya kan guy? liat aja nih modelnya yang kece banget.

"Saya mengangkat gendongan supaya orang ketika melihat gendongan pasti mereka akan teringat dan review ulang ingatan mereka tentang kehidupan waktu kecil," tukasnya.

Model: Vedra dan Nabila

Wardrobe by Dini Penk @cecedinipenk_

Make up by D'2penk (Wan Syafiuddin)

Lokasi: Jalan Sejahtera Kota Singkawang

Fotografer: Leo Prima