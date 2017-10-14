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Crystal Palace vs Chelsea: Alvaro Morata tak Ada di Susunan Pemain Chelsea

Namun, Conte bisa kembali memainkan trio bek Cesar Azpilicueta, David Luiz, dan Gary Cahill.

Crystal Palace vs Chelsea: Alvaro Morata tak Ada di Susunan Pemain Chelsea
zimbio.com
Alvaro Morata 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID LONDON - Crystal Palace menjamu Chelsea di Selhurst Park, Sabtu (14/10/2017).

Manajer Chelsea, Antonio Conte, kehilangan gelandang andalannya, N Golo Kante.

Selain itu, sang ujung tombak Alvaro Morata juga tidak dapat dimainkan.

Namun, Conte bisa kembali memainkan trio bek Cesar Azpilicueta, David Luiz, dan Gary Cahill.

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Di laga sebelumnya David Luiz tidak bisa bermain karena hukuman kartu merah.

Tim tuan rumah kembali memainkan false 9 karena tidak lagi memiliki striker murni.

Setelah Bakary Sako di laga sebelumnya, kali ini ganti Wilfried Zaha dicoba dimainkan di posisi striker tengah.

Susunan Pemain Kedua Tim:
Crystal Palace (4-1-4-1): 1-Julian Speroni; 2-Joel Ward, 6-Scott Dann, 12-Mamadou Sakho, 3-Patrick van Aanholt, 4-Luka Milivojevic, 7-Yohan Cabaye, 15-Jeffrey Schlupp, 18-James McArthur, 10-Andros Townsend, 11-Wilfred Zaha

Cadangan: 30-Dion Henry, 5-James Tomkins, 24-Timothy Fosu-Mensah, 44-Jairo Riedewald, 42-Jason Puncheon, 26-Bakary Sako, 25-Sullay Kaikai

Manajer: Roy Hodgson

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Chesea (3-4-3): 13- Thibaut Courtois; 28-Cesar Azpilicueta, 24-Gary Cahill, 30-David Luiz; 15-Victor Moses, 4-Cesc Fabregas, 14-Tiemoue Bakayoko, 3-Marcos Alonso; 22-Willian Borges, 23-Michy Batshuayi, 10-Eden Hazard

Cadangan: 1-Willy Caballero, 27-Andreas Christensen, 21-Davide Zappacosta, 11-Pedro Rodriguez, 2-Antonio Rudiger, 36-Kyle Scott, 17-Charly Musonda

Manajer: Antonio Conte
Wasit: Andre Marriner
Stadion: Selhurst Park (*)

Tags
Crystal Palace
Chelsea
Alvaro Morata
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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribunnews
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